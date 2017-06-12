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12:05, 12 Июня 2017

Пять человек пострадали в ДТП в районах Карелии


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Управление ГИБДД Карелии рассказало об авариях в районах республики 11 июня.

Так, в 10.00 на 47 км автодороги "Шуйская-Гирвас" в Кондопожском районе, по предварительным данным, водитель, управляя Renault Duster в состоянии алкогольного опьянения, допустил съезд в кювет. В результате травмы получил пассажир 13 лет, который госпитализирован.

В 15.45 в Сегежском районе, на подъезде к Волдозеру, по предварительным данным, водитель "ВАЗ-21102" допустил опрокидывание автомобиля. В результате травмы получила пассажирка 11 лет, которая госпитализирована. Водитель трезв.

В 18.00 в Сегежском районе на трассе "Кола" произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, водитель Renault Sandero врезался в Volkswagen Tiguan, остановившимся впереди на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения травмы получил 59-летний водитель автомобиля Renault и пассажирка 57 лет. Оба пострадавших госпитализированы. Водители трезвы.

В 20.35 в Шуе Прионежского района, по предварительным данным, водитель Mitsubishi наехал на 47-летнего пешехода, находящегося на проезжей части. В результате он был травмирован и госпитализирован. Водитель трезв.

Обстоятельства всех происшествий устанавливаются. Проводятся проверки.

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