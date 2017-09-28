Пять магазинов Карелии пострадали за сутки от воровок

В числе задержанных один мужчина, остальные пять – молодые женщины, сообщает карельское отделение Росгвардии.

Так, наибольший ущерб – свыше 1,6 тысячи рублей – грозил одному из сетевых магазинов, расположенных на улице Фролова. Туда по сигналу тревоги дважды выезжали группы задержания вневедомственной охраны. Задержаны и переданы полицейским три женщины, возраст – около 30 лет.

В Кондопоге за хищение товара на суму более 1,4 тысячи рублей задержана их ровесница.

Правоохранительными органами уже составлены документы о привлечении к административной ответственности.