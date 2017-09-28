14:49, 28 Сентября 2017
Пять магазинов Карелии пострадали за сутки от воровок
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В числе задержанных один мужчина, остальные пять – молодые женщины, сообщает карельское отделение Росгвардии.
Так, наибольший ущерб – свыше 1,6 тысячи рублей – грозил одному из сетевых магазинов, расположенных на улице Фролова. Туда по сигналу тревоги дважды выезжали группы задержания вневедомственной охраны. Задержаны и переданы полицейским три женщины, возраст – около 30 лет.
В Кондопоге за хищение товара на суму более 1,4 тысячи рублей задержана их ровесница.
Правоохранительными органами уже составлены документы о привлечении к административной ответственности.
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