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13:32, 19 Июня 2017
фото: http://inivanteevka.ru

ПКС попросили петрозаводчан "быть солидарными с президентом"

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АО "ПКС" распространило релиз, в котором попросило жителей Петрозаводска "быть солидарными с президентом, оплачивать вовремя услуги ЖКХ".

В сообщении компании, которое поступило в редакцию "Столицы на Онего" сегодня, отмечается, что в ходе недавней "Прямой линии с президентом" Владимир Путин подчеркнул необходимость платить за коммунальные услуги вовремя.

"Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" рассказал, что знает, как живут простые люди. В частности, он вспомнил, как папа за коммунальные услуги платил вовремя. Владимир Путин: "Я недавно рассказывал своим коллегам по поводу того, как моя семья жила. Рассказал о том, как у меня папа лазил, счётчик смотрел, каждую копеечку высчитывал, чтобы заплатить вовремя, вовремя и в полном объёме заплатить. У меня до сих пор есть привычка: я не могу оставить включённым свет. Когда я выхожу из помещения, я всегда выключаю свет", - сказано в релизе ПКС.

При этом жителей Петрозаводска коммунальщики сравнили с отцом Владимира Путина.

"Сегодня в Петрозаводске основная масса горожан, как и отец президента, оплачивают коммунальные услуги вовремя", - отмечается в сообщении.

Однако есть в карельской столице и должники. С ними работают юристы АО "ПКС-Водоканал", КРЦ и АО "ПКС-Тепловые сети".

"Только за последний месяц должникам направлено почти 6 тысяч претензий на общую сумму 85 миллионов рублей, 1450 исковых заявлений и судебных приказов на сумму более 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении акционерного общества.

Коммунальщики напоминают, что должников за ЖКУ могут не выпустить за границу, также они рискуют остаться без автомобиля и бытовой техники, которые могут быть арестованы за долги. А злостным неплательщикам за воду могут ограничить водоотведение.

"Будьте солидарны с президентом, оплачивайте вовремя услуги ЖКХ", – заключили в ПКС.

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Комментарии

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User
2017-06-19 14:48:05
Папа каждую копеечку высчитывал, а сын даже не знает сколько у него зарплата. "Страшно далеки они от народа"(с)
Гарик
2017-06-19 14:16:04
И ПКС (Сафронов) тоже с Президентом??) Не много ли вас прибившихся к лидеру ? Чубайс вам ближе будет ))
Горожанин
2017-06-19 13:45:28
А Президент еще и про тарифы на ЖКУ говорил ...этого не слышали?
Онего
2017-06-19 13:35:26
А он тоже оплачивает ЖКХ в ПКС?
ненец
2017-06-19 13:46:51
Онего, он, вообще, не платит. Как и папа. Инфа 100%!
Доктор Лень
2017-06-19 13:58:00
ненец, Они не платют. Они подсчитывают.
ненец
2017-06-19 14:29:15
Доктор Лень, ну, тогда, Пока!
Доктор Лень
2017-06-19 14:22:37
ненец, да на фига нам "их" "потолки"? Счётчики?? (хотя они уже на Север нацелились... ) А пока мы - сами!) Пока...
ненец
2017-06-19 14:02:49
Доктор Лень, А как? В Кремле ни одна лестница до счётчика не достает. Там потолки дай бог каждому.
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