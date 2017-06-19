ПКС попросили петрозаводчан "быть солидарными с президентом"

АО "ПКС" распространило релиз, в котором попросило жителей Петрозаводска "быть солидарными с президентом, оплачивать вовремя услуги ЖКХ".

В сообщении компании, которое поступило в редакцию "Столицы на Онего" сегодня, отмечается, что в ходе недавней "Прямой линии с президентом" Владимир Путин подчеркнул необходимость платить за коммунальные услуги вовремя.

"Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" рассказал, что знает, как живут простые люди. В частности, он вспомнил, как папа за коммунальные услуги платил вовремя. Владимир Путин: "Я недавно рассказывал своим коллегам по поводу того, как моя семья жила. Рассказал о том, как у меня папа лазил, счётчик смотрел, каждую копеечку высчитывал, чтобы заплатить вовремя, вовремя и в полном объёме заплатить. У меня до сих пор есть привычка: я не могу оставить включённым свет. Когда я выхожу из помещения, я всегда выключаю свет", - сказано в релизе ПКС.

При этом жителей Петрозаводска коммунальщики сравнили с отцом Владимира Путина.

"Сегодня в Петрозаводске основная масса горожан, как и отец президента, оплачивают коммунальные услуги вовремя", - отмечается в сообщении.

Однако есть в карельской столице и должники. С ними работают юристы АО "ПКС-Водоканал", КРЦ и АО "ПКС-Тепловые сети".

"Только за последний месяц должникам направлено почти 6 тысяч претензий на общую сумму 85 миллионов рублей, 1450 исковых заявлений и судебных приказов на сумму более 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении акционерного общества.

Коммунальщики напоминают, что должников за ЖКУ могут не выпустить за границу, также они рискуют остаться без автомобиля и бытовой техники, которые могут быть арестованы за долги. А злостным неплательщикам за воду могут ограничить водоотведение.

"Будьте солидарны с президентом, оплачивайте вовремя услуги ЖКХ", – заключили в ПКС.