"ПКС-Водоканал" продолжает обновлять парк аварийно-ремонтных машин

Десятого июля опытным водителям АО "ПКС-Водоканал" торжественно вручили ключи от трех новеньких автомобилей ГАЗель-Next.

Эти современные, компактные и экономичные модели были закуплены, как и планировалось, на смену старой технике. Гарантия на автомобили установлена сроком 3 года, за это время эксплуатации машины уже полностью себя окупят. Газели комплектуются фургонами для установки оборудования, что позволяет безопасно осуществлять перевозку и техники, и ремонтной бригады. Помимо водителя в такой автомобиль умещаются еще 6 человек.

Машины поступят в разные подразделения "ПКС-Водоканал", укомплектованы они в соответствии с функциями, которые выполняют подразделения. В одном автомобиле находится электрокомпрессор с электростанцией для промывки тепловых сетей и сварочных работ, в другом – электростанция и парогенератор, а третий автомобиль предназначен для ремонта канализационных сетей.

Газели значительно облегчат работу бригад АО "ПКС-Водоканал", благодаря своим небольшим габаритам машины позволяют добраться до самых труднодоступных мест. А жителей Петрозаводска автомобили будут еще и радовать своим внешним видом.