12:49, 25 Сентября 2017
ПКС-Водоканал провел подготовительные работы к зимнему периоду
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К началу отопительного сезона Водоканал провел все необходимые работы.
На Водопроводных очистных сооружениях налажены контрольно-измерительные приборы и аппаратура скорых фильтров.
Было заменено 6 водопроводных колодцев, реконструированы два тепловых пункта.
Сети водопровода переложены по адресам ул. Архипова, 10, ул. Луначарского, 21б, 17б и 17а, ул. Балтийская, 63 и 24, ул. Советская, 34 и 1а, ул. Кутузова, 2, ул. Парковая, 58 и ул. Мичуринская, 5.
ПКС-Водоканал к зиме готов!
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