09:01, 14 Июня 2017
План по доходам бюджета Карелии за 5 месяцев оказался не выполнен
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По итогам января-мая 2017 года сумма поступлений в бюджет республики налоговых и неналоговых доходов выросла на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но это меньше прогнозных показателей.
По данным Минфина Карелии, общая сумма доходов бюджета составила 8,2 млрд рублей, налоговые доходы превысили 7,8 млрд рублей, что на 8,1% превышает уровень января-мая 2016 года.
Несмотря на положительную динамику поступления отдельных источников доходов, прогнозные показатели собственных доходов бюджета республики на отчетный период в целом выполнены на 94,9%.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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