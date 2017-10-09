Племсовхоз "Мегрега" выкупит поголовье Медвежьегорского молокозавода

Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии заявило о решении инициировать продажу стада Медвежьегорского молокозавода двум совхозам.

Об этом сообщил и.о. министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелии Владимир Лабинов во время рабочей поездки в Медвежьегорский район, пишут "Вести Карелии".

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