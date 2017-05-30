Плохая кредитная история больше не будет помехой в получении ссуды

С ужесточением требований к качеству кредитной истории получить заем в банковской структуре многим людям стало очень сложно.

Наличие просрочек, действующих задолженностей или судебных разбирательств с кредиторами является существенным препятствием для оформления кредита. Однако с появлением услуги онлайн-ссуды проблему решить стало очень просто. Теперь для оформления кредита достаточно обратиться в специализированную микрофинансовую организацию, осуществляющую кредитование посредством интернета. Как правило, подача заявления и получение ответа от такой структуры занимает не более 1 часа.

Основным преимуществом онлайн-кредита, помимо скорости принятия решения, является отсутствие необходимости в сборе документов и проверке кредитной истории получателя. Достаточно подобрать на сайте credity5.ru компанию с подходящими условиями, и можно начать оформление, не отходя от домашнего ПК. После получения положительного ответа деньги приходят на счет или банковскую карту, поэтому использовать их можно будет уже сразу. Такая ссуда является нецелевой, что позволяет не отчитываться перед кредитной организацией о направлении расходования средств. Быстрый онлайн-заем будет особенно удобен, если срочно потребовались средства для решения определенной проблемы или осуществления крупной покупки, а кредит планируется возвратить в сжатые сроки.

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