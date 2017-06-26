Плохая погода мешает проводить поиски пропавших подростков на Ладоге

В районе поисков пропавших подростков в Питкярантском районе ухудшились погодные условия, поэтому спасатели не могут выйти в открытую Ладогу, сообщили в МЧС Карелии.

В Питкярантском районе, недалеко от деревни Импилахти, восьмые сутки ищут пропавших подростков, которые перевернулись на лодке в Ладожском озере.

Как сообщили в МЧС Карелии, сегодня в районе поисков ухудшилась погода: идет дождь, ветер усилился до 15 м/с.

Такая непогода, по информации синоптиков, простоит два дня.

"Из-за непогоды мы не можем поднять в воздух авиацию, чтобы проводить поиски в открытой Ладоге, - сообщили в МЧС, - водолазы будут работать в заливе, там, где не будет большой волны, продолжат осматривать акваторию спасатели на катерах".

Отметим, что в минувшее воскресенье МЧС сообщило, что в понедельник планировалось поднять в воздух вертолеты и начать поисковые работы на Ладоге.

Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись. Судьба троих пока неизвестна, их поиски продолжаются.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

В перевернувшейся лодке находились 5 подростков: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей.