По-настоящему летняя погода придет 17 июня в Петрозаводск

О погоде на субботу в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 17 июня будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный слабый.

Ночная температура составит +6, +8 градусов, днем +22, +24.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный слабый, днем при грозе порывистый.

Ночью похолодает до +5, +10, местами до +1,+3, днем воздух прогреется до +21, +26, у водоемов местами +11,+16.