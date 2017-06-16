17:00, 16 Июня 2017
По-настоящему летняя погода придет 17 июня в Петрозаводск
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О погоде на субботу в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 17 июня будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный слабый.
Ночная температура составит +6, +8 градусов, днем +22, +24.
В районах Карелии также будет переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный слабый, днем при грозе порывистый.
Ночью похолодает до +5, +10, местами до +1,+3, днем воздух прогреется до +21, +26, у водоемов местами +11,+16.
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