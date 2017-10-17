По развитию науки Карелия в конце списка субъектов России

Уровень развития науки и технологий в нашей республике - один из самых низких в стране.

По этому показателю республика занимает 71 место среди российских регионов.

Такие данные приведены в исследовании рейтингового агентства "РИА Рейтинг". Эксперты проанализировали данные Росстата и рассчитали "Индекс научно-технологического развития субъектов РФ" по итогам 2016 года.

Рейтинг Карелии в 2016 году ухудшился по сравнению с 2015 годом, когда республика занимала 69 место.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".