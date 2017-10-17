13:22, 17 Октября 2017
По развитию науки Карелия в конце списка субъектов России
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Уровень развития науки и технологий в нашей республике - один из самых низких в стране.
По этому показателю республика занимает 71 место среди российских регионов.
Такие данные приведены в исследовании рейтингового агентства "РИА Рейтинг". Эксперты проанализировали данные Росстата и рассчитали "Индекс научно-технологического развития субъектов РФ" по итогам 2016 года.
Рейтинг Карелии в 2016 году ухудшился по сравнению с 2015 годом, когда республика занимала 69 место.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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