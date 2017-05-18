По столице Финляндии прогуляются короли и королевы

Стал известен маршрут, по которому пройдут лидеры стран Северной Европы. Возможно ли такое в России?

Как сообщает fontanka.fi со ссылкой на канцелярию президента Финляндии, 1 июня Хельсинки посетят лидеры стран Северной Европы, чтобы поздравить Суоми со 100-летием независимости. Среди высоких гостей будут королева Дании Маргрете II, шведский король Карл XVI Густав и королева Сильвия, король Норвегии Харальд V и президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон с супругой.

Церемония начнется 1 июня в 10.30 утра. Лидеры стран будут приветствовать людей с балкона Президентского дворца. Горожане смогут увидеть высоких гостей, если придут на площадь Kauppatori. После приветствия делегация под руководством финского президента Саули Ниинисте и его супруги Йенни Хаукио прогуляется до мэрии Хельсинки, где их будет ждать торжественный обед.

После трапезы гости отправятся на открытие Шведско-финского культурного центра. После этого Ниинисте покажет гостям памятник Сибелиусу, около которого будет петь хор. Парк Сибелиуса также не будут закрывать на время торжества.

Завершится этот вечер ужином в Президентском дворце. Финская телерадиовещательная компания Yle собирается вести прямую трансляцию визита выскоих гостей.

Полиция Финляндии пока не объявила о том, повлияет ли прогулка высоких особ на движение в городе.