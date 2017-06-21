По всей Карелии в среду возможны дожди

В районах Карелии и Петрозаводске в среду сохранится облачность, возможны дожди, сообщает Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в среду в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха днем +14 +16 градусов.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. По южным и центральным районам дожди, на юге местами сильные, грозы, по северным районам местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный.

Температура днем +12 +17; на севере +7 +12 градусов.