По звонку очевидцев в Карелии задержали 88 пьяных водителей

Жители Карелии продемонстрировали принципиальную позицию по отношению к нетрезвым водителям, сообщили в ГИБДД республики.

Одним из положительных моментов в первом полугодии является сокращение числа ДТП по вине пьяных водителей ровно в два раза. А число погибших сократилось с 16 человек (в 2016 году) до 3 (в 2017).

И все же сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить специальные рейды по контролю трезвости, в ходе которых отстранили от управления автомобилем почти 1400 нетрезвых водителей.

Число нарушений водителями, управлявшими автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения повторно также сократилось – с 251 до 198.

Многие из жителей республики демонстрирует принципиальную позицию против нетрезвых водителей. Так, в дежурные части районов от граждан поступило 269 сообщений о правонарушителях, по которым были задержаны 88 водителей, находящихся в состоянии опьянения.

То есть в день в дежурную часть ГИБДД звонят 1-2 человека, чтобы сообщить о пьяных водителях.