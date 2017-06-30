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16:47, 30 Июня 2017

Победитель конкурса на лучший проект памятника сказительнице Федосовой получит деньги

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Открытый конкурс на лучший эскизный проект памятника Ирине Федосовой приурочен к 190-летию со дня рождения народной сказительницы.

Победитель получит 30 000 рублей, из средств, собранных в результате добровольных пожертвований граждан на создание и установку памятника Ирине Андреевне Федосовой, рассказали в министерстве культуры Карелии.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в Центре национальных культур и народного творчеств с 5 июля по 20 сентября 2017 года по адресу: 185035, г. Петрозаводск, пл. Ленина, д. 2, каб. 2, с 9.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней). Контактный телефон: (8142) 78 20 48.

Памятник будет установлен в квартале исторической застройки Петрозаводска рядом с домом № 23 по Неглинской набережной.
Ирина Андреевна Федосова (1827-1899) была в большей степени известна как причитальщица. Образцы ее плачей-поэм вошли в крупнейшие собрания русского фольклора. В ее репертуар входили и другие произведения устного народного творчества: былины, баллады, духовные стихи, песни. Записанные от нее тексты насчитывают в общей сложности более 30000 стихов.

Удивительный дар Федосовой впитал лучшие традиции народной поэзии Заонежья и оказал большое влияние на творчество русских писателей, художников, композиторов России. Ее произведения вошли в крупнейшие собрания русского фольклора, образцы плачей-поэм настолько совершенны, что считаются классикой. Именно в причитаниях, дающих простор для творческой импровизации, смог проявиться её великий поэтический дар.

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