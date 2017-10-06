11:26, 06 Октября 2017
"Победитель выборов главы Карелии был определен еще в феврале"
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Эксперты проанализировали итоги губернаторской кампании в Карелии
Завершившаяся 10 сентября кампания по выборам главы Республики Карелия по-прежнему находится в центре внимания региональных экспертов – политологов, политических публицистов, журналистов и представителей наблюдательского сообщества. Состав экспертного семинара, организованного на площадке республиканского отделения КПРФ, получился довольно репрезентативным – присутствовали представители региональных отделений политических партий, полит- и медиаконсультанты, непосредственно участвовавшие в работе предвыборных штабов.
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