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Новости. Политика
11:26, 06 Октября 2017

"Победитель выборов главы Карелии был определен еще в феврале"

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Эксперты проанализировали итоги губернаторской кампании в Карелии

Завершившаяся 10 сентября кампания по выборам главы Республики Карелия по-прежнему находится в центре внимания региональных экспертов – политологов, политических публицистов, журналистов и представителей наблюдательского сообщества. Состав экспертного семинара, организованного на площадке республиканского отделения КПРФ, получился довольно репрезентативным – присутствовали представители региональных отделений политических партий, полит- и медиаконсультанты, непосредственно участвовавшие в работе предвыборных штабов.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2017-10-06 12:25:00
Ещё одного дзен догнал.
NIK
2017-10-06 11:57:39
Регион в полном экономическом и политическом "болоте" ,т.е в опе.
michail
2017-10-06 11:55:33
Да никто в этом даже не сомневался.
циник
2017-10-06 11:43:23
Секрет Полишинеля, епта.
Беня
2017-10-06 11:54:43
циник, точно
mentor
2017-10-06 11:30:26
Все сильны задним умом.
Гость
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