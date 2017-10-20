Почему дело Алиханова – политический заказ

Убийственные аргументы в ходе прений привела сторона защиты.

В Петрозаводском городском суде завершились прения сторон по делу Девлета Алиханова. Выступавшие в течение двух дней адвокаты в финале прений попросили суд вынести оправдательный приговор. И по статье, касающейся так называемой "приватизации сберкасс", и по статье о якобы незаконном пересечении границы, где уже истекли сроки давности.

Как полагают защитники, это дело нельзя рассматривать вне политического контекста. Как справедливо отметил в прениях известный и уважаемый адвокат Михаил Ямчитский, вся история с привлечением Алиханова к уголовной ответственности – это история того, как сначала нашли человека, а уже потом стали искать под него преступление. И нашли, и довели это «преступление» до суда, хотя в нем нет ни события, ни состава, ни виновного лица.

"Это дело невозможно рассматривать, оторванным от политики, - сказал на суде адвокат. - Оно никогда бы не появилось, если бы у кого-то не возникло желание убрать Алиханова из общественно-политической жизни".

По мнению адвоката, одно из главных доказательство того, что дело Алиханова – результат политического заказа, тот факт, что на оперативном уровне им занималось Управление ФСБ, хотя по составу преступления оно не относится к компетенции этого ведомства.

"Это же не коррупция, не шпионаж какой-то. Дело в принципе не имеет отношения к тому, что несет в себе угрозу безопасности Российской Федерации, - сказал Михаил Ямчитский. – Мы имеем банальную сделку 10-летней давности по приватизации имущества, но все оперативно-розыскные мероприятия при этом осуществляют сотрудники ФСБ. И понятно, что, начиная с 2013 года, их целью было исследовать всю деятельность Алиханова – политическую, общественную, коммерческую, любую… Это не было расследованием в нормальном смысле, когда совершается преступление, и сотрудники начинают выстраивать цепочку в поисках виновного. Тут было все наоборот – сначала указали на человека, а потом стали подыскивать под него преступление".

Второе доказательство – то, что дело Алиханова вел не наш, карельский Следственный комитет, а Главное следственное Управление Следственного комитета РФ – сыщиков по указанию федерального начальства прислали в Петрозаводск из Санкт-Петербурга. Произошло это после того, как карельские следователи несколько раз отказали в возбуждении уголовного дела по «приватизации сберкасс», не усмотрев в сделке, за которую судят сейчас Девлета Алиханова, ничего противозаконного. При этом, дела других карельских депутатов, министров, мэров, - если в их действиях были признаки нарушения закона, - расследовали только местные специалисты.

"На моей памяти Главное следственное Управление вело в Карелии всего два дела, и оба имели резонанс по всей стране, - сказал Михаил Ямчитский. - Это дело о крушении самолета ТУ-154 под Петрозаводском и расследование трагедии в Сямозеро, где погибли 14 детей. Как можно по значимости сопоставить эти дела с обычной имущественной сделкой, к тому же, 10-летней давности? "

Ну, и, конечно, главный аргумент того, что дело политически мотивированно - срок, который Девлет Алиханов провел за решеткой без приговора суда по экономическому делу. Почти три года необоснованного содержания в СИЗО – это астрономическая цифра.

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