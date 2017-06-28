Почему нефть дешевеет, а бензин дорожает?

Все началось после введения так называемого "налогового маневра", считает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

По данным Росстата, средняя стоимость автомобильного бензина в России выросла в мае в сравнении с маем 2016 года почти на 6% — до 37,62 руб. за литр. В целом с января по апрель бензин подорожал на 5,5%, в том числе на 0,7% за май. При этом стоимость нефти за последнее время снизилась, по состоянию на 17:00 по московскому времени цена барреля Brent составила $45,59.

Связь между внешней стоимостью нефти и внутренней стоимостью бензина практически отсутствует по двум причинам.

Подробнее о причинах читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".