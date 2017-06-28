Новости. Экономика
14:20, 28 Июня 2017

Почему нефть дешевеет, а бензин дорожает?

По теме

Власти рассказали, за счет чего в Карелии могут снизиться тарифы на электроэнергию для бизнеса
28.06.17 13:24
Языковой лагерь со студентами из Англии пройдет в Петрозаводске
28.06.17 13:08
Обанкроченную "Ягоду Карелии" продают по частям
28.06.17 12:44
Все новости
Загрузка...

Все началось после введения так называемого "налогового маневра", считает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

По данным Росстата, средняя стоимость автомобильного бензина в России выросла в мае в сравнении с маем 2016 года почти на 6% — до 37,62 руб. за литр. В целом с января по апрель бензин подорожал на 5,5%, в том числе на 0,7% за май. При этом стоимость нефти за последнее время снизилась, по состоянию на 17:00 по московскому времени цена барреля Brent составила $45,59.

Связь между внешней стоимостью нефти и внутренней стоимостью бензина практически отсутствует по двум причинам.

Подробнее о причинах читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Власти рассказали, за счет чего в Карелии могут снизиться тарифы на электроэнергию для бизнеса
28.06.17 13:24
Языковой лагерь со студентами из Англии пройдет в Петрозаводске
28.06.17 13:08
Обанкроченную "Ягоду Карелии" продают по частям
28.06.17 12:44
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2017-06-28 14:48:51
Что вы хотите от человека, смысл должности которого-поддержание высокого уровня цен? Наши доморощенные капиталисты-монопольщики не понимают сути ведения бизнеса в истории снижения цен. Хапают и кормят сказками.
Саныч
2017-06-28 14:38:49
Все началось с того, что кое-кто офигел, мягко выражаясь.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
23.06.2017, 11:42
ВИДЕО: Мама подростка, которого спасатели четвертые сутки ищут на Ладоге, съездила на ток-шоу к Малахову
24.06.2017, 11:25
В Петрозаводске уволена директор лицея №13 Галина Васильева
26.06.2017, 14:23
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных
21.06.2017, 14:51
"Вторым Сямозером это назвать нельзя"
23.06.2017, 16:03
Спасатели рассказали о находках на месте ЧП на Ладожском озере в Карелии

Аналитика

27.06.2017 12:45
Капитал
"Мы видим реальное давление на бизнес"
В Карелии власти фиксируют увеличение числа проверок, из-за которых предприниматели уходят в другие регионы.
Денис Осьмов: "Наша задача – защитить электросети и добросовестных потребителей от энерговоров"
27.06.2017 10:03
"Люди, создающие проблемы" 1
26.06.2017 15:44
Чтобы хорошему избирателю ничего не мешало
23.06.2017 11:44
"Петрозаводск – любимая столица" 12
21.06.2017 16:20
Вся аналитика

Чтиво

27.06.2017 11:22
Личное мнение
"Надень сапоги и не бухти" 3
Известный журналист и блогер Наталья Ермолина - о погоде красочно и с оптимизмом. 
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных 1
26.06.2017 14:23
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
21.06.2017 12:47
Контроль во вред, эхо Сямозера, все вопросы к Путину 2
20.06.2017 12:08
архив чтиво

Медиа

День города-2017
25.06.2017 19:55
все фото и видео

Опрос

Считаете ли вы, что ограждения и металлоискатели повышают безопасность?

Афиша

Сегодня в городе (14)
Трансформеры: Последний рыцарь
Мумия
Тачки 3
детям
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Холодное танго
Очень плохие девчонки
Антропоид
Чудо-Женщина
Гадкий я 3
детям
Летняя мастерская с Майей Савчук.
детям
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»