Почему официальная статистика по зарплатам жителей Карелии отличается от реальной жизни

Руководитель Карелиястата Сергей Васильев прокомментировал официальный уровень инфляции и персональную статистику.

"У каждого свой кошелек. Могу привести пример. В прошлом году, если не ошибаюсь, у нас цена на морковку уменьшилась на 30 процентов, на капусту – на 60 процентов увеличилась. И вы представьте: живут два соседа, заяц и кролик. Заяц ест только морковку, а кролик ест капусту. Заяц счастливый бегает: жизнь-то похорошела, я на 30 процентов круче стал жить, меньше на морковку тратиться. А кролик ему: да ты что? Я одной капустой питаюсь, а она на 60 процентов подорожала, горе одно сплошное… Поэтому у каждого свой кошелек", - сказал Васильев.

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