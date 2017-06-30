13:44, 30 Июня 2017
Почему официальная статистика по зарплатам жителей Карелии отличается от реальной жизни
По теме
Загрузка...
Руководитель Карелиястата Сергей Васильев прокомментировал официальный уровень инфляции и персональную статистику.
"У каждого свой кошелек. Могу привести пример. В прошлом году, если не ошибаюсь, у нас цена на морковку уменьшилась на 30 процентов, на капусту – на 60 процентов увеличилась. И вы представьте: живут два соседа, заяц и кролик. Заяц ест только морковку, а кролик ест капусту. Заяц счастливый бегает: жизнь-то похорошела, я на 30 процентов круче стал жить, меньше на морковку тратиться. А кролик ему: да ты что? Я одной капустой питаюсь, а она на 60 процентов подорожала, горе одно сплошное… Поэтому у каждого свой кошелек", - сказал Васильев.
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
23.06.2017, 11:42
26.06.2017, 14:23
24.06.2017, 11:25
23.06.2017, 16:03
26.06.2017, 16:38
Аналитика
Сегодня 09:42
Капитал
"Новейшие технологии диагностики и лечения глаз теперь доступны в Карелии" – под таким названием на сайте правительства республики вышла новость об открытии в Петрозаводске современного Офтальмологического центра Карелии.
27.06.2017 12:45
26.06.2017 15:44
23.06.2017 11:44
Чтиво
Сегодня 11:11
Личное мнение
Политический публицист Олег Реут рассуждает, почему сейчас не 37-й год.
27.06.2017 11:22
26.06.2017 14:23
21.06.2017 12:47
Медиа
25.06.2017 19:55
Опрос
Если бы выборы главы Карелии состоялись в это воскресенье, за кого бы вы отдали свой голос?
Комментарии