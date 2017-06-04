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12:04, 04 Июня 2017

Почему умерла пациентка психоневрологического интерната в Карелии

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В неоднозначной истории разбиралась "Столица на Онего".

Пациентку психоневрологического интерната "Черемушки" в Кондопожском районе довели до полного истощения, заявили в Росздравнадзоре. У интерната своя версия трагедии.

Итак, в мае жительница Петрозаводска обратилась в министерство социальной защиты и труда Карелии с просьбой провести проверку качества оказания медицинских услуг ее 75-летней маме, умершей в "Черемушках". Так как в полномочия министерства не входит контроль качества медицинской помощи, оно автоматически переправило жалобу в территориальный отдел Росздравнадзора.

В Росздравнадзоре был издан приказ о проведении документарной внеплановой проверки.

Как дальше развивалась история, какие факты вскрылись в ходе проверки интерната, читайте здесь.

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