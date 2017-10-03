17:06, 03 Октября 2017
Почему в Карелии коровы умирают от голода? (18+)
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Корреспондент "Столицы на Онего" попытался узнать, что происходит сегодня в ООО "Пряжинское".
- В понедельник, 2 октября, мы поехали в Пряжу. К воротам фермы подъехать не рискуем – на легковушке легко можно увязнуть в грязи. Без специальной обуви пройти здесь невозможно. Участливый водитель, который привез из Петрозаводска (из ООО "Житница") комбикорм, аккуратно подвозит нас к более-менее сухому месту. Двери коровников открыты, оттуда слышится голодный рев или даже вой животных. Завидев новых людей, они начинают выть с утроенной силой. И так, по словам работников фермы, уже две недели – практически без перерыва. Описывать состояние животных нет смысла – обо всем говорят фотографии.
Подробности в нашем материале.
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