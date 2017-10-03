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Новости. Общество
17:06, 03 Октября 2017

Почему в Карелии коровы умирают от голода? (18+)

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Корреспондент "Столицы на Онего" попытался узнать, что происходит сегодня в ООО "Пряжинское".

- В понедельник, 2 октября, мы поехали в Пряжу. К воротам фермы подъехать не рискуем – на легковушке легко можно увязнуть в грязи. Без специальной обуви пройти здесь невозможно. Участливый водитель, который привез из Петрозаводска (из ООО "Житница") комбикорм, аккуратно подвозит нас к более-менее сухому месту. Двери коровников открыты, оттуда слышится голодный рев или даже вой животных. Завидев новых людей, они начинают выть с утроенной силой. И так, по словам работников фермы, уже две недели – практически без перерыва. Описывать состояние животных нет смысла – обо всем говорят фотографии

Подробности в нашем материале.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
эдуард3
2017-10-03 19:07:28
Коровы в " концлагере"- ?! - 21 Век Россия. Карелия.

Смотришь - видишь - Жуткую картину
Скотина в стойлах , привязь есть - не убежать.
И вымирает в стойлах каждый день по плану
Недавно в интернете информация прошла.

Когда по СМИ все раскрутили - погибло 200 там коров.
Не поезд сбил их , не чума скосила
А ГОЛОД - их убил, который человек принес!

Те кто работал, убежали , раз не платят
Их просто не успели привязать.
Те кто остался, со слезами весь Народ призвали
А больше некого - нет Власти на местах!

Власть знала - знала. Также Есть - хозяин!
Хозяин - знал - так кто убийца тех коров?!
Наверно за решетку он надолго сядет
Раз допустил от ГОЛОДА -живых коров - ПАДЕЖ !!!

Не сядет - точно! Как обычно-: Шито - Крыто!
" Концлагерь"?- Пряжинский - теперь известен всей Стране!
За что нас в Мире все не уважают?
За то что нет Законов - беспредел во всем - везде!














Неравнодушный
2017-10-03 18:36:09
Что-то крупнокалиберными опусами народ зачастил, видать, к дождливой погоде.
Онего
2017-10-03 18:00:30
В соответствии со ст.136 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца..... С января 2011 года действует новая редакция ст. 145.1 УК РФ, так же расширен круг лиц, подлежащих уголовной ответственности за невыплату заработной платы и иных выплат. Отныне кроме руководителя организации или работодателя – физического лица к уголовной ответственности могут привлекаться руководители филиалов, представительств или иного обособленного структурного подразделения организации. Если руководитель организации не погашает задолженность по зарплате перед работниками за счет средств, поступающих в компанию, а направляет данные средства на хозяйственные нужды, то в данном случае последний является субъектом преступления и подлежит уголовной ответственности.
В новой редакции уголовная ответственность предусмотрена за частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, если размер их был менее половины подлежащей к оплате сумме денежных средств. При этом актуальной становится возможность введения уголовной ответственности за выплату заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Виновный работодатель может получить наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. В виде меры ответственности может быть применен и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года. Если же имела место полная невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев, то виновный наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. Так же суд может лишить за это свободы на срок до трех лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Указание Генеральной прокуратуры РФ от 14.11.2008 № 229/7р обязало нижестоящих прокуроров усилить надзор за соблюдением конституционных прав граждан на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. В том числе было выражено требование инициировать применение мер уголовно-правового воздействия в отношении руководителей и должностных лиц, которые не выплачивают вознаграждение за труд свыше двух месяцев.
Также необходимо не забывать о соучастии, главный бухгалтер, осуществляя действия по выводу денежных средств, которые могли быть выплачены сотрудникам, на иные счета, может быть привлечен как соучастник.
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