Почему в Петрозаводске невозможно восстановить могилу Чарльза Гаскойна

Парфенчиков предложил вспомнить знаменитых петрозаводчан.

При посещении раскопок на площади Кирова врио главы Карелии обсудил с директором Национального музея Михаилом Гольденбергом вопросы и о других исторических личностях Петрозаводска.

- У нас много интересных людей, которые оставили след в истории России, - сказал Парфенчиков. – Поэтому надо работать с архивами, надо увековечивать их память. Мы должны ими гордиться, они – прошлое города, республики, региона. Мы сейчас говорили про известного юриста Николая Николаевича Муравьева, который учился в гимназии Петрозаводска, стал министром юстиции Российской империи, известнейшим ученым, по учебникам которого учились все юристы конца XIX – начала ХХ веков. А его отец был губернатором Карелии. Таких фактов, о которых мы, к сожалению, не знаем, очень много. Чарльз Гаскойн, который в XVIII веке перестроил Александровский завод, - величайший металлург. Для современных металлургов он как Ньютон для физиков. Мы должны помнить о том, что этот человек похоронен у нас в Петрозаводске, и сделать все, чтобы увековечить его память. Мы говорили о том, есть ли возможность восстановить его могилу, которая находится рядом с Зарецким кладбищем. Надо оживить и возродить этот бренд. Главное – делать все неторопливо, бережно взвешенно, на века.

Как пояснил Михаил Гольденберг, могилу Гаскойна восстановить невозможно, поскольку в советское время, в 1930-е годы, на ее месте был построен жилой дом. Однако в Национальном музее хранится чаша, которая предположительно стояла на могиле Гаскойна.