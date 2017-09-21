Почему в Петрозаводске сотрудники ГИБДД поздно вечером стоят на дорогах

Госавтоинспекция Петрозаводска проводит профилактическое мероприятие "Сохрани жизнь!", сообщили в ГИБДД города.

В вечернее время, с 19.00 до 22.30 часов, сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска несут службу на аварийных участках дорог, под особый контроль взяты нерегулируемые пешеходные переходы.

Дорожные полицейские уделяют особое внимание профилактике аварийности с участием пешеходов, как в отношении нарушений правил дорожного движения водителями, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам, так и нарушений правил перехода проезжей части пешеходами.

Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что многие пешеходы игнорируют правила: не убеждаются в безопасности перехода, не контролируют обстановку во время нахождения на проезжей части, тем самым подвергают свою жизнь опасности.

В ходе мероприятия инспекторы обращают внимание пешеходов на необходимость использования световозвращающих элементов в темное время суток, разъясняют свойства световозвращателей и правильность их использования.