Почему в поездах РЖД снова можно курить?

Потому что новое правило введено.

Анонимный блогер рассказал, как можно безнаказанно курить в поезде.

Точнее сказать – в поездах никогда и не запрещалось курить. Формально, конечно, закон о курении и все такое. Но по факту, если станция нескоро, а никотиновый голод вытягивает душу и заставляет лезть на стенку вагона – можно и покурить. Причем не украдкой, а вполне себе открыто, при проводнике. Потому что новое правило введено.

Подробнее о маркетинговых хитростях проводников читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".