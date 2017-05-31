12:58, 31 Мая 2017
Почему в поездах РЖД снова можно курить?
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Потому что новое правило введено.
Анонимный блогер рассказал, как можно безнаказанно курить в поезде.
Точнее сказать – в поездах никогда и не запрещалось курить. Формально, конечно, закон о курении и все такое. Но по факту, если станция нескоро, а никотиновый голод вытягивает душу и заставляет лезть на стенку вагона – можно и покурить. Причем не украдкой, а вполне себе открыто, при проводнике. Потому что новое правило введено.
Подробнее о маркетинговых хитростях проводников читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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