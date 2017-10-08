Почетный гражданин Петрозаводска Нургалиев отмечает День рождения

Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев 8 октября отмечает 61–ый День рождения.

С этим праздником его поздравил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Поздравляю члена Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии Рашида Гумаровича Нургалиева с Днем рождения! Вы, как никто другой, много делаете для развития родной республики. Благодаря Вашей инициативности и целеустремленности удалось воплотить в жизнь важные для региона проекты и оказать конкретную помощь большому числу наших земляков. Примите слова искренней признательности за Вашу заботу о Карелии. Желаю Вам здоровья, благополучия и новых успехов!" - написал Парфенчиков "ВКонтакте".

Рашид Нургалиев родился 8 октября 1956 года. В 1974 году окончил среднюю школу поселка Надвоицы, в 1979 году - физико-математический факультет Петрозаводского государственного университета им. О.В. Куусинена. Кандидат экономических наук.

С 1979 года по 1981 год Нургалиев работал преподавателем физики в школе поселка Надвоицы.

В 1981 году он начал службу в Комитете государственной безопасности Карельской АССР, где прошел путь от оперуполномоченного Калевальского районного отделения и Костомукшского городского отдела до начальника Медвежегорского районного отделения и начальника отдела по борьбе с терроризмом Республики Карелия.

В 1995 году проходил службу в центральном аппарате Федеральной службы контрразведки, а затем Федеральной службы безопасности: главным инспектором организационно-инспекторского управления, начальником отдела Управления собственной безопасности.

В 1998-1999 годах Нургалиев руководил отделом главного контрольного управления президента РФ.

С 1999 года он возглавлял Управление по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков департамента экономической безопасности, в дальнейшем являлся заместителем директора - начальником инспекторского управления ФСБ России.

В 2002-2004 годах являлся первым заместителем министра внутренних дел России.

В 2012 году Нургалиев назначен заместителем секретаря Совбеза РФ.

C 2017 года - Почетный гражданин Петрозаводска.