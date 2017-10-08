Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
10:33, 08 Октября 2017

Почетный гражданин Петрозаводска Нургалиев отмечает День рождения

По теме

Жительница поселка в Карелии взяла кредит, чтобы собрать детей в школу
08.10.17 15:09
"Когда эти деньги оказались у меня, я начал понимать, что я как-то далеко пошел"
08.10.17 14:01
В карельской колонии каждый месяц проводятся свадьбы
08.10.17 13:11
Все новости
Загрузка...

Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев 8 октября отмечает 61–ый День рождения.

С этим праздником его поздравил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Поздравляю члена Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии Рашида Гумаровича Нургалиева с Днем рождения! Вы, как никто другой, много делаете для развития родной республики. Благодаря Вашей инициативности и целеустремленности удалось воплотить в жизнь важные для региона проекты и оказать конкретную помощь большому числу наших земляков. Примите слова искренней признательности за Вашу заботу о Карелии. Желаю Вам здоровья, благополучия и новых успехов!" - написал Парфенчиков "ВКонтакте".

Рашид Нургалиев родился 8 октября 1956 года. В 1974 году окончил среднюю школу поселка Надвоицы, в 1979 году - физико-математический факультет Петрозаводского государственного университета им. О.В. Куусинена. Кандидат экономических наук.

С 1979 года по 1981 год Нургалиев работал преподавателем физики в школе поселка Надвоицы.

В 1981 году он начал службу в Комитете государственной безопасности Карельской АССР, где прошел путь от оперуполномоченного Калевальского районного отделения и Костомукшского городского отдела до начальника Медвежегорского районного отделения и начальника отдела по борьбе с терроризмом Республики Карелия.

В 1995 году проходил службу в центральном аппарате Федеральной службы контрразведки, а затем Федеральной службы безопасности: главным инспектором организационно-инспекторского управления, начальником отдела Управления собственной безопасности.

В 1998-1999 годах Нургалиев руководил отделом главного контрольного управления президента РФ.

С 1999 года он возглавлял Управление по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков департамента экономической безопасности, в дальнейшем являлся заместителем директора - начальником инспекторского управления ФСБ России.

В 2002-2004 годах являлся первым заместителем министра внутренних дел России.

В 2012 году Нургалиев назначен заместителем секретаря Совбеза РФ.

C 2017 года - Почетный гражданин Петрозаводска.

По теме

Жительница поселка в Карелии взяла кредит, чтобы собрать детей в школу
08.10.17 15:09
"Когда эти деньги оказались у меня, я начал понимать, что я как-то далеко пошел"
08.10.17 14:01
В карельской колонии каждый месяц проводятся свадьбы
08.10.17 13:11
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
xxxxxxx
2017-10-08 14:36:58
Он где работает то ?? В Карелии??Постоянно здесь чего то делает. Хоть бы в Москве что то ему нарезали (работы)
Саныч
2017-10-08 13:26:28
Занятная ситуация. Глава поздравил члена.
martin
2017-10-08 12:31:00
Неслучайное совпадение-день рождения в день работников сельского хозяйства. Сельское хозяйство в Карелии прикончили подчиненные Нургалиева. См. материалы т.н. " форелевого дела". С Днем рождения -"почетный гражданин"!
однозначно
2017-10-08 12:14:35
Начал карьеру в должности осведомителя. В свободное от учебы время сортировал доносы
однозначно
2017-10-08 11:42:31
Приставом не работал. Это залет
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.10.2017, 23:30
ФОТО: Полина Гагарина полностью обнажилась для фотосессии
05.10.2017, 11:15
"События происходили страшные"
02.10.2017, 11:32
Суд удалил Алиханова из зала заседаний по его делу
02.10.2017, 14:19
Город строгого режима
04.10.2017, 12:42
Появилось видео, как сотрудники ДПС поймали за рулем пьяного сына директора музея Карелии
04.10.2017, 21:02
ФОТО: Появились фото с ДТП на Шотмана, где сегодня вечером сбили пешехода

Аналитика

06.10.2017 11:05
Политкухня
"Победитель выборов был определен еще в феврале" 24
Эксперты проанализировали итоги губернаторской кампании в Карелии.
"События происходили страшные" 9
05.10.2017 11:15
Пряжинский "голодомор" (18+) 11
03.10.2017 16:14
То немцу смерть 20
03.10.2017 10:22
"Петровская слобода": новая жизнь на старом месте
02.10.2017 10:00
Вся аналитика

Чтиво

06.10.2017 11:54
Личное мнение
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 14
Наш любимый блогер Наталья Ермолина о том, как телевизор превращает людей в перегной.
Город строгого режима 1
02.10.2017 14:19
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
27.09.2017 13:16
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
архив чтиво

Медиа

Ярмарка в Петрозаводске: что и почём
07.10.2017 18:32
все фото и видео

Опрос

О чем свидетельствует "голодомор" в АО "Пряжинское"?

Афиша

Сегодня в городе (3)
Крым
Оно
Последний романтик
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»