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Новости. Общество
13:45, 12 Июля 2017

Почетный председатель городского Совета ветеранов объяснил, почему Петрозаводск официально должен быть столицей

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Василий Петров поддержал идею придания городу столичного статуса.

Почетный председатель Совета ветеранов войны и труда Василий Петров поддержал инициативу общественников о проведении общегородского опроса по столичному статусу Петрозаводска. По его словам, опрос позволит властям услышать мнение рядовых петрозаводчан об инициативе и окажет влияние на депутатов Законодательного собрания.

- Депутаты должны отчитываться перед населением. Если население скажет "да", а они против пойдут, то в следующий раз их могут и не избрать, - отметил ветеран. - Депутаты волю народа должны исполнять, а не собственную. Они представители народа.

По мнению Василия Петрова, закон о столичном статусе Петрозаводску нужен. В то же время, подчеркивает ветеран, при его разработке следует уделить особое внимание финансовой стороне вопроса.

- Все упирается в деньги. Другие районы тоже нельзя обижать, - говорит Петров.

Общественник полагает, что дополнительные деньги на выполнение столичных функций Петрозаводск мог бы получать не из регионального, а из федерального бюджета. Для этого депутаты Законодательного собрания должны обратиться в федеральные органы власти с предложением закрепить за административными центрами всех республик Российской Федерации столичный статус.

- У нас сейчас изучают опыт других регионов по столичному статусу, смотрят на Архангельскую область, например. Но там область – они пусть сами решают, нужно ли центр называть столицей. А мы республика, и у республики обязательно должна быть столица, - считает Петров.

Напомним, в конце мая спикер Петросовета Геннадий Боднарчук предложил разработать закон "О статусе столицы Республики Карелия". Благодаря ему, по словам Боднарчука, Петрозаводск сможет ежегодно получать дополнительные средства на выполнение столичных функций. Проект закона разрабатывает рабочая группа при городском совете.

В июне директор республиканского Театра кукол Любовь Васильева объявила о создании общественного движения "Петрозаводск – любимая столица". Его участники публично поддержали инициативу Боднарчука и предложили провести общегородской опрос на тему "Нужен ли Петрозаводску столичный статус?". В его поддержку активисты создали петицию и организовали сбор подписей на улицах города.

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