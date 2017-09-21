Почта-банк начнет работать с малым бизнесом до конца 2017 года

Почта-банк планирует открывать полноформатные отделения, чтобы начать работать с малым бизнесом в рамках пилотного проекта до конца 2017 года, сообщил председатель правления кредитной организации Дмитрий Руденко.

"Мы думаем о том, чтобы расширить сеть клиентских центров в стрит-ритейле, в первую очередь для того, чтобы предлагать клиентам более сложные финансовые продукты. В частности, начать работу с сегментом малого бизнеса. До конца этого года запустим пилотный проект. Начнем с открытия счета и будем дальше развивать это направление. Масштабировать его мы планируем до конца первого полугодия 2018 года", — сказал Руденко в интервью RNS.

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