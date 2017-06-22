Почта России привезет в Костомукшу репродукции картин известных художников

Выставка "Место встречи с искусством" в городе горняков откроется уже в пятницу.

В пятницу 23 июня в Костомукше откроется выставка репродукций картин известных художников "Место встречи с искусством".

Экспозицию в город горняков доставит "Почта России".

Выставку на протяжении семи месяцев покажут в 21 городе России. Музейно-выставочный центр "РОСИЗО" организует ее второй год подряд.

"Почта России" займется доставкой репродукций и дополнительного оборудования весом более 14 тонн. Для транспортировки используют четыре железнодорожных вагона и более 30 автомобилей, сообщает пресс-служба почтового оператора.

"Мы очень рады, что в этом году продолжим знакомить жителей малых и средних городов России с лучшими образцами советского изобразительного искусства 1920-1940-х годов, — рассказал гендиректор "РОСИЗО" Сергей Перов. — Проект "Место встречи с искусством" было решено продлить после подведения результатов прошлого года — передвижную выставку посетило более 100 тысяч человек".

В состав проекта вошли репродукции известных всем картин советского периода таких художников, как Александр Дейнека, Кузьма Петров-Водкин, Юрий Пименов, Исаак Бродский, Александр Лактионов, Петр Мальцев и другие.