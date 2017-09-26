Почти 30 млн рублей задолжал "Карелгаз" своим работникам

Решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности за нарушение законодательства о труде, материалы проверки уже направлены в Следком, сообщили в Госинспекции труда Карелии.

В ходе проверки, проведенной Государственной инспекцией труда в Республике Карелия в отношении АО "Карелгаз", был выявлен факт нарушения работодателем сроков выплаты заработной платы работникам предприятия за июнь, июль и первую половину августа 2017 года.

На момент окончания проверки задолженность по заработной плате за июнь в размере 12 551 100.0 рублей в отношении 528 работников, за июль в размере 12 245 200.0 рублей перед 531 работников и первую половину августа в размере 4 388 000.0 рублей перед 444 работниками погашена.

По результатам проверки работодателю выдано предостережение о недопущении нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушение законодательства о труде. Материалы проверки направлены в Следком Карелии.