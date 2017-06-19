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20:20, 19 Июня 2017

Почти 30% россиян готовы изменить супругам в отпуске

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Эксперты в области туризма провели опрос, касающийся морально-нравственного поведения людей во время отдыха на курорте.

Результаты исследования показали, что россияне намного более верны своим вторым половинкам, чем жители Европы.

Туристический сервис Momondo провел опрос среди 25 тысяч туристов из 23 стран мира на тему того, как они относятся к внебрачным связям во время отпуска. Оказалось что больше всех изменяют своим вторым половинкам на курортах жители Швейцарии (41%), пишут Дни.

На втором месте в рейтинге неверности оказались холодные и прагматичные финны, а на третьем месте – горячие итальянцы. Вопреки распространенному стереотипу, большинство россиян придерживается весьма высоких морально-нравственных принципов. Так, 68% опрошенных соотечественников никогда не заводили курортных романов.

Отважится на любовную авантюру и изменить второй половинке во время отпуска готовы лишь 29% россиян. При этой, жители нашей страны оказались самыми ревнивыми: лишь 28% опрошенных готовы отпустить своих партнеров путешествовать в одиночестве.

Ранее стало известно, что в конце сентября стартует первый в мире секс-круиз. Приобрести билеты на пароход с плотскими удовольствиями можно уже сейчас. Их стоимость составит от 2 883 до 10 996 долларов.

Лайнер, рассчитанный на 690 человек отправится в путь 26 сентября. Он будет делать остановки в портах Италии, Словении и Хорватии, а конечным пунктом путешествия станет, безусловно, самый романтичный город в мире – Венеция.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Онего
2017-06-19 20:38:39
Бред! где вы видели, чтобы мужья изменяли женам? гаврила был примерным мужем....
deep
2017-06-19 20:38:04
А моя с сыном на Кипр улетели. Че делать то?
Онего
2017-06-19 20:55:31
deep, пей валерьянку....
deep
2017-06-19 21:52:34
Онего, Нее. Я начал с водки, а валерьян через пару недель. А за совет спасибо, учту.
Неравнодушный
2017-06-19 20:31:46
Меньшинство голосов, но до чего подавляющее!
Гость
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