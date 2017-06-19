Почти 30% россиян готовы изменить супругам в отпуске

Эксперты в области туризма провели опрос, касающийся морально-нравственного поведения людей во время отдыха на курорте.

Результаты исследования показали, что россияне намного более верны своим вторым половинкам, чем жители Европы.

Туристический сервис Momondo провел опрос среди 25 тысяч туристов из 23 стран мира на тему того, как они относятся к внебрачным связям во время отпуска. Оказалось что больше всех изменяют своим вторым половинкам на курортах жители Швейцарии (41%), пишут Дни.

На втором месте в рейтинге неверности оказались холодные и прагматичные финны, а на третьем месте – горячие итальянцы. Вопреки распространенному стереотипу, большинство россиян придерживается весьма высоких морально-нравственных принципов. Так, 68% опрошенных соотечественников никогда не заводили курортных романов.

Отважится на любовную авантюру и изменить второй половинке во время отпуска готовы лишь 29% россиян. При этой, жители нашей страны оказались самыми ревнивыми: лишь 28% опрошенных готовы отпустить своих партнеров путешествовать в одиночестве.

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