Почти все основные социально-экономические показатели Карелии ухудшились за 5 лет

Рост числа бедных и безработных, естественная и миграционная убыль населения – таковы основные социально-экономические показатели Карелии в период с 2012 по 2016 годы.

Такие данные приводятся в отчете о макроэкономических изменениях, произошедших в Карелии за последние 5 лет, пишут "Вести Карелии".

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