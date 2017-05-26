Новости. Экономика
10:13, 26 Мая 2017

Почти все основные социально-экономические показатели Карелии ухудшились за 5 лет

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Рост числа бедных и безработных, естественная и миграционная убыль населения – таковы основные социально-экономические показатели Карелии в период с 2012 по 2016 годы.

Такие данные приводятся в отчете о макроэкономических изменениях, произошедших в Карелии за последние 5 лет, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2017-05-26 12:59:02
Leopol'd
2017-05-26 12:13:34
Чудеса! Худилайнен публиковал отчеты о росте, каждый год. Даже президенту об улучшениях докладывал.
ненец
2017-05-26 12:19:50
Leopol'd Они "одной крови" ягодки.
Новый врио тоже назначенец!
Троян!
ненец
2017-05-26 11:48:21
Это результат работы А.П.Худилайнена! Большого специалиста и стратега окопной войны с народными избранниками. Назначенца самого Путина. Такого же успешного рукамиводителя.
User
2017-05-26 11:05:38
А какая развесистая клюква о необходимости отмены выборов глав регионов была в 2004 году!

- укрепление системы власти: увеличение ответственности губернаторов, усиление взаимодействия между губернаторами и президентом, увеличение ответственности президента за работу губернаторов
- губернаторами станут достойные люди, пользующиеся доверием президента
- укрепление законности, порядка, уменьшение коррупции
- улучшение финансирования регионов, развитие их экономики

Прошло 13 лет! Где это всё?! Кто-нибудь ответит за эпик фэйл (особенно автор)?
баян
2017-05-26 10:50:18
а если глубже копнут так еще ниже будут показатели у нас еще осталась совдеповское мышление начальству отчитаться хорошими показателями а на самом деле быть нищими
Гарик
2017-05-26 10:30:20
Видимо кирдык нашему субъекту настал , кругом все хреново. Вразумительной экономической политики в регионе нет и видимо не скоро и будет. Бестолковость и безграмотность руководителей региона последних лет 20 довела Карелию до ручки. Все пущено на самотек. Верха не могут ничего ,а низы не хотят (полная апатия ) ......и т.д.
grigorjev
2017-05-26 10:25:41
Официально подтвердили мое сообщение Президенту - "Карелы и финны стали самыми нищими и обездоленными народами страны".
Гарик
2017-05-26 10:41:33
grigorjev, При чем тут твои карелы и финны (здесь все народы живут) ?? Угомонись ,посадят ведь,за разжигание нац.розни. Мало вчерашнего суда ?
ненец
2017-05-26 11:12:55
Гарик, оставь Григорьева в покое. Он прав! Когда в доме нет хозяина, тогда и бардак на Божничке. У тебя в доме гость хозяин? Тогда это оккупант, а не гость!
Всё нужно расставить по местам, назвать своими именами и будет порядок. Очугэй.
ненец
2017-05-26 13:07:12
Гарик, Danke!
Гарик
2017-05-26 12:59:13
ненец, ладно ,не трону)))
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