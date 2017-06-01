15:37, 01 Июня 2017
Под Петрозаводском произошло ДТП, есть пострадавшие
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В Шуе столкнулись фургон и легковушка, есть пострадавшие, сообщили в ГИБДД Карелии.
Час назад на автодороге "Кола", у поворота в Шую, столкнулись два автомобиля – фургон и легковушка.
По предварительным данным ГИБДД Карелии, в ДТП у поворота на Шую пострадал один человек, его увезли в больницу.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Фото очевидца ДТП было размещено на страницах паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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