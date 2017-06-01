Под Петрозаводском произошло ДТП, есть пострадавшие

В Шуе столкнулись фургон и легковушка, есть пострадавшие, сообщили в ГИБДД Карелии.

Час назад на автодороге "Кола", у поворота в Шую, столкнулись два автомобиля – фургон и легковушка.

По предварительным данным ГИБДД Карелии, в ДТП у поворота на Шую пострадал один человек, его увезли в больницу.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Фото очевидца ДТП было размещено на страницах паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".