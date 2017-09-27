Подаренные Москвой детские площадки в Петрозаводске откроют до 1 октября

В администрации города пообещали, что примут результаты работ по всем 20 площадкам до конца месяца.

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук и руководитель городского комитета ЖКХ Юлия Мизинкова проверили состояние нескольких детских игровых площадок, построенных благодаря финансовой помощи правительства Москвы. На большинстве площадок работы уже закончены, в ближайшее время мэрия планирует их принять.

Так, полностью завершен монтаж детской площадки в парке "Ямка" (находится недалеко от стадиона "Спартак"). Установлены здесь и опоры освещения. Эту часть работ городские власти официально приняли.

Непринятыми на сегодняшний день остались лишь работы по внешнему благоустройству. Не исключено, что в их число войдет отсыпка дорожки, ведущей к площадке. Это станет возможным, если удастся сэкономить на установке наружного освещения в парке "Ямка": аукцион по нему состоится в ближайшие дни.

На той же стадии находится детская площадка в парке "Неглинский берег" рядом с ТРК "Лотос Plaza". Здесь тоже полностью завершены и приняты работы по установке самой площадки и завершается внешнее благоустройство.

По словам Юлии Мизинковой, работы по всем 20 площадкам, установленным при поддержке правительства Москвы, мэрия примет до 1 октября. Сегодня полностью приняты работы по десяти площадкам, еще в семи случаях приняты только площадки (внешнее благоустройство ожидает приемки), три площадки не приняты.

"Замечания связаны с тем, что подрядчики не успели в установленные сроки уложить каучуковое покрытие из-за погодных условий: его нельзя укладывать в дождь. Из-за этого произошла задержка, что повлекло перенос сроков по другим работам", - пояснила Мизинкова.

Спикер Петросовета Геннадий Боднарчук заявил, что теперь городские власти будут решать вопрос о содержании площадок.

"Нам надо принять решение, как содержать площадки, как их убирать, чтобы это было комфортно для горожан. Я думаю, администрация подготовит допсоглашение с подрядными организациями, которые убирают город, занимаются благоустройством. Важно, чтобы площадки были приняты в идеальном состоянии. Мы добиваемся, прежде всего, качества, и именно поэтому немного сдвинулись сроки приема работ", - сказал Боднарчук.