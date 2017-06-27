Новости. Общество
11:15, 27 Июня 2017

Подаренные Москвой детские площадки в Петрозаводске установят к сентябрю

По теме

Геологи ищут питьевую воду в Карелии
27.06.17 11:24
Более 3 тысяч молодых деревьев и кустарников проверят в Петрозаводске
27.06.17 10:33
"Яндекс" рассказал о популярных кулинарных запросах жителей Карелии
27.06.17 10:26
Все новости
Загрузка...

Работы по строительству новых детских игровых и спортивных площадок начались в столице Карелии, заявили в мэрии.

Как рассказала заместитель главы Петрозаводского городского округа Юлия Мизинкова, установка и оборудование игровых площадок для детей ведется в рамках программы по подготовке к 100-летию республики.

Средства в объеме 100 миллионов рублей на реализацию проекта, осуществляемого при содействии Карельского благотворительного фонда "Детям Карелии", выделило правительство Москвы.

"Планируется установка 20 площадок, плюс к этому еще на пяти будет смонтировано оборудование. В настоящее время подрядчики - ООО "Мир детям" и ООО "Контрейд-Карелия" начали работы по возведению детских игровых площадок", - сказала Мизинкова.

По данным мэрии, новые игровые площадки оборудуются специальным травмобезопасным покрытием, поэтому перед их монтажом необходимы земляные работы. Они уже начаты в сквере на пересечении проспекта Невского и улицы Калинина, в Приозерном парке вдоль набережной Варкауса, на территориях парка "Неглинский берег" (около ТРЦ "Лотос-плаза"), парка в ямке ОТЗ и аллеи 300-летия Петрозаводска (от ул. Шотмана до ул. Анохина). Установка новых игровых площадок будет завершена к 1 сентября, отметили в мэрии.

Большую помощь в реализации программы по строительству детских площадок и других масштабных проектов по благоустройству города оказывает Петрозаводску заместитель Секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев, добавили в мэрии.

По теме

Геологи ищут питьевую воду в Карелии
27.06.17 11:24
Более 3 тысяч молодых деревьев и кустарников проверят в Петрозаводске
27.06.17 10:33
"Яндекс" рассказал о популярных кулинарных запросах жителей Карелии
27.06.17 10:26
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
23.06.2017, 11:42
ВИДЕО: Мама подростка, которого спасатели четвертые сутки ищут на Ладоге, съездила на ток-шоу к Малахову
24.06.2017, 11:25
В Петрозаводске уволена директор лицея №13 Галина Васильева
21.06.2017, 14:51
"Вторым Сямозером это назвать нельзя"
23.06.2017, 16:03
Спасатели рассказали о находках на месте ЧП на Ладожском озере в Карелии
26.06.2017, 16:38
Водолазы завершили поиски пропавших на Ладоге подростков

Аналитика

Сегодня 10:03
Обществоведение
Денис Осьмов: "Наша задача – защитить электросети и добросовестных потребителей от энерговоров"
Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" рассказал о борьбе компании с потерями электроэнергии в Карелии.
"Люди, создающие проблемы" 1
26.06.2017 15:44
Чтобы хорошему избирателю ничего не мешало
23.06.2017 11:44
"Петрозаводск – любимая столица" 11
21.06.2017 16:20
"Я надеюсь" 7
21.06.2017 14:42
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:22
Личное мнение
"Надень сапоги и не бухти"
Известный журналист и блогер Наталья Ермолина - о погоде красочно и с оптимизмом. 
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных
26.06.2017 14:23
Один день из жизни мастера-консультанта  ПКФ "Слово"
23.06.2017 09:22
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
21.06.2017 12:47
архив чтиво

Медиа

День города-2017
25.06.2017 19:55
все фото и видео

Опрос

Считаете ли вы, что ограждения и металлоискатели повышают безопасность?

Афиша

Сегодня в городе (14)
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Холодное танго
Очень плохие девчонки
Весь этот мир
Антропоид
Чудо-Женщина
Выгодный обмен
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»