Подаренные Москвой детские площадки в Петрозаводске установят к сентябрю

Работы по строительству новых детских игровых и спортивных площадок начались в столице Карелии, заявили в мэрии.

Как рассказала заместитель главы Петрозаводского городского округа Юлия Мизинкова, установка и оборудование игровых площадок для детей ведется в рамках программы по подготовке к 100-летию республики.

Средства в объеме 100 миллионов рублей на реализацию проекта, осуществляемого при содействии Карельского благотворительного фонда "Детям Карелии", выделило правительство Москвы.

"Планируется установка 20 площадок, плюс к этому еще на пяти будет смонтировано оборудование. В настоящее время подрядчики - ООО "Мир детям" и ООО "Контрейд-Карелия" начали работы по возведению детских игровых площадок", - сказала Мизинкова.

По данным мэрии, новые игровые площадки оборудуются специальным травмобезопасным покрытием, поэтому перед их монтажом необходимы земляные работы. Они уже начаты в сквере на пересечении проспекта Невского и улицы Калинина, в Приозерном парке вдоль набережной Варкауса, на территориях парка "Неглинский берег" (около ТРЦ "Лотос-плаза"), парка в ямке ОТЗ и аллеи 300-летия Петрозаводска (от ул. Шотмана до ул. Анохина). Установка новых игровых площадок будет завершена к 1 сентября, отметили в мэрии.

Большую помощь в реализации программы по строительству детских площадок и других масштабных проектов по благоустройству города оказывает Петрозаводску заместитель Секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев, добавили в мэрии.