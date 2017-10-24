Подозрительный человек подходит к детям в Петрозаводске, родители бьют тревогу

В группе "Отдам даром детям/ Петрозаводск" в "ВКонтакте" появилась информация о подозрительном мужчине, который на улице подошел к девочке и стал задавать вопросы.

"Сегодня (23 окт.2017) моя дочь (3класс) возвращалась из школы домой по ул. Володарского, к ней подошёл мужчина и стал задавать вопросы: как зовут, сколько лет, потом предложил конфету, она отказалась, затем стал предлагать деньги. Дочка испугалась и убежала. Мамочки, будьте бдительны, проведите с детьми беседу как себя вести в таких случаях и, если можно, лучше не ходить по маленьким, безлюдным улицам. Не дай Бог что!.. На всякий случай - этот мужчина был одет в чёрную куртку и чёрную шапку, худощавого телосложения с гнилыми передними зубами (всё, что дочь запомнила). Берегите своих деток!!!" – отмечается в сообщении (авторские пунктуация и орфография сохранены), автор которого предпочла не называть своего имени.