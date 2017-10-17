Подписчики посмеялись над Малышевой в розовой пижаме

Телеведущие Шарапова и Вербицкая – туда же. Тоже пришли на известную передачу в пижамах.

Елена Малышева появилась на съемке очередного выпуска шоу "Жить здорово!" в ярко-розовой пижаме. Однако такой вид телеведущей не пришелся по вкусу зрителям, сообщают СМИ.

На съемках передачи Елены Малышевой "Жить здорово!" побывали ее коллеги Лариса Вербицкая и Арина Шарапова. Для нового выпуска все ведущие облачились в пижамы. Фотографиями с площадки женщины поделились на своих официальных страничках социальной сети Instagram. "Пижамное настроение", "Пижамная вечеринка на передаче Жить Здорово! С придумщицей Еленой Малышевой!" – подписали фото Вербицкая и Шарапова соответственно.

Многочисленные поклонники неоднозначно отнеслись к снимкам. Пока одни фанаты смеялись над образами ведущих, другие восприняли фото весьма серьезно. "Ужас, что только не придумают! Взрослые люди, в пижамах на телевидении! С ума сошли", "На больше ума то и не хватило! Вот каждый день на телевидении мы привыкли (я, правда, не смотрю), выставляют фото чтоб мы обсуждали или наоборот хвалили - ой какие вы "рассердечные" – ну смешно, я просто захлебываюсь от восторга вот это все увидеть, что открыли какой-то закон или еще что-то что б помогло людям? Или ждут похвалы?", "Ну, это уже слишком... простите конечно, клоунада не должна называться программой о здоровье…", "Надо лечить... а не наряжаться", – высказались возмущенные поклонники передачи.

Другие обратили внимание на лицо Арины Шараповой. "Шарапову не узнать после пластики, другое лицо", "Да, Шарапова, видно, радикально перекроилась! Не узнать!", "Что-то у вас и у Елены Малышевой глаз не видно", – съехидничали подписчики Ларисы Вербицкой.