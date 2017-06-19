Подростки обокрали сортавальского рыбака

Сортавальские полицейские раскрыли кражу, совершенную тремя несовершеннолетними, сообщает МВД Карелии.

В отделение полиции с сообщением о краже обратился житель. Сортавальского района. Мужчина рассказал, что накануне вечером он вернулся с рыбалки. Микроавтобус с прицепом, лодкой и рыболовными снастями он оставил среди гаражных боксов на огороженной территории. Утром обнаружил взломанную дверь в автомобиле и отсутствие находившихся в нем снастей и лодочного мотора. Нанесенный ущерб мужчина оценил в 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленники несколько раз за ночь приходили к месту стоянки микроавтобуса, так как сразу все унести не смогли. Ими оказались трое несовершеннолетних местных жителей. По месту жительства одного из них полицейские обнаружили и изъяли все похищенное.