Подростков будут судить за угон автомобиля в Карелии

Следователи направили в суд дело в отношении подростков, которые угнали легковой автомобиль.

По версии следствия, 17-летний обвиняемый находился в поселке Чална Пряжинского района и пришел к одному из частных домов, где была припаркована автомашина "ВАЗ-21053". Юноша проник в машину, установил аккумуляторную батарею, завел ее и длительное время катался по Чалне.

В другой день обвиняемый, вместе с 15-летним знакомым проникли в гараж, где находился "ВАЗ-21074". Вытолкав авто из гаража, обвиняемые уехали за пределы населенного пункта, где бросили его.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщили в пресс-службе карельского Следкома.