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Новости. Криминал
11:29, 06 Июля 2017

Подросток с ножом отобрал у 13-летнего петрозаводчанина электронную сигарету

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Полицейские Петрозаводска установили подозреваемого в разбойном нападении на 13-летнего подростка, сообщает МВД.

По информации ведомства, 13-летний житель Петрозаводска решил продать через интернет электронную сигарету. Покупатель вскоре нашелся. Но при личной встрече, состоявшейся в одном из дворов на улице Мерецкова, незнакомец решил товар забрать силой. Свои намерения он подкрепил демонстрацией ножа. Выхватив электронную сигарету, нападавший скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 14-летний подросток.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ, а также взята подписка о невыезде.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2017-07-06 12:16:01
Непонятно только, кто тут в этой эпопее главный злодей.
Гость
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