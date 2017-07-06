11:29, 06 Июля 2017
Подросток с ножом отобрал у 13-летнего петрозаводчанина электронную сигарету
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Полицейские Петрозаводска установили подозреваемого в разбойном нападении на 13-летнего подростка, сообщает МВД.
По информации ведомства, 13-летний житель Петрозаводска решил продать через интернет электронную сигарету. Покупатель вскоре нашелся. Но при личной встрече, состоявшейся в одном из дворов на улице Мерецкова, незнакомец решил товар забрать силой. Свои намерения он подкрепил демонстрацией ножа. Выхватив электронную сигарету, нападавший скрылся.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 14-летний подросток.
В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ, а также взята подписка о невыезде.
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