16:45, 01 Июня 2017
Подросток в Беломорске схватил товар и убежал из магазина
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Сотрудники магазина нажали кнопку экстренного вызова, сообщили в отделении Росгвардии Карелии.
В минувшую среду 31 мая около 14.00 в магазине "Магнит" по ул. Порт-Шоссе, д.1 в Беломорске по сигналу средства экстренного вызова полиции выехала группа задержания.
По прибытию сотрудники вневедомственной охраны установили, что неизвестный молодой человек открыто похитил товар и скрылся до прибытия группы задержания.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин 2001 года рождения и доставлен в Отдел полиции. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
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