Подросток в Беломорске схватил товар и убежал из магазина

Сотрудники магазина нажали кнопку экстренного вызова, сообщили в отделении Росгвардии Карелии.

В минувшую среду 31 мая около 14.00 в магазине "Магнит" по ул. Порт-Шоссе, д.1 в Беломорске по сигналу средства экстренного вызова полиции выехала группа задержания.

По прибытию сотрудники вневедомственной охраны установили, что неизвестный молодой человек открыто похитил товар и скрылся до прибытия группы задержания.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин 2001 года рождения и доставлен в Отдел полиции. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.