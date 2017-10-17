Подросток в Сегеже отправится в колонию за зверское убийство почтальона

В Карелии за разбойное нападение на женщину-почтальона и ее зверское убийство 17-летний подросток проведет в воспитательной колонии почти 10 лет.

В Сегеже за разбойное нападение на женщину-почтальона и ее зверское убийство осужден 17-летний подросток.

Как сообщили в Следкоме Карелии, в суде было установлено, что 10 марта 2016 года юноша прямо на улице с топором напал на 51-летнюю женщину-почтальона, которая разносила по квартирам пенсии. Он несколько раз ударил ее топором и похитил 11 тысяч рублей. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, а подсудимый скрылся. Однако, уже скоро его удалось задержать. Следователи и криминалисты следственного управления выяснили обстоятельства, предшествовавшие преступлению, установили и допросили свидетелей, изъяли вещественные доказательства. По делу были проведены более 30 экспертиз.

В результате суд приговорил подростка к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.