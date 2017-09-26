Поезд "Лендеры – Суккозеро" не будет ходить по вторникам

АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" предупредила об изменении расписания движения пригородных поездов в Карелии.

Изменения расписания коснутся поездов, следующих из поселка Лендеры в Суккозеро (№6657) и обратно (№6656), и вступят в силу со 2 октября.

Отмечается, что данные поезда не будут курсировать по вторникам.

Поезд №6655 будет ходить по четвергам и воскресеньям: отправление из поселка Лендеры – в 12 часов, прибытие в Суккозеро – в 14.07.

Поезд №6656 будет ходить по четвергам и субботам. Отправление из Суккозеро - в 6.40, прибытие в Лендеры – в 9.00.

Изменения связаны с сезонным изменением пассажиропотока, уточнили в компании.