11:32, 26 Сентября 2017
Поезд "Лендеры – Суккозеро" не будет ходить по вторникам
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АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" предупредила об изменении расписания движения пригородных поездов в Карелии.
Изменения расписания коснутся поездов, следующих из поселка Лендеры в Суккозеро (№6657) и обратно (№6656), и вступят в силу со 2 октября.
Отмечается, что данные поезда не будут курсировать по вторникам.
Поезд №6655 будет ходить по четвергам и воскресеньям: отправление из поселка Лендеры – в 12 часов, прибытие в Суккозеро – в 14.07.
Поезд №6656 будет ходить по четвергам и субботам. Отправление из Суккозеро - в 6.40, прибытие в Лендеры – в 9.00.
Изменения связаны с сезонным изменением пассажиропотока, уточнили в компании.
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