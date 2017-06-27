17:00, 27 Июня 2017
Погода на среду: пока без изменений
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Завтра, 28 июня, в Карелии сохранится облачная с прояснениями погода, днем не выше +18.
По прогнозу Гидрометцентра, в большинстве районов республики пройдут кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер западный, северо-западный, на севере северо-западный, северный умеренный, днем возможны порывы до сильного.
Температура воздуха ночью +6, +11, а днем +13, +18, у водоемов местами +9, +13 градусов по Цельсию.
В Петрозаводске днем кратковременные дожди.
Температура ночью +9, +11, а днем +15, +17.
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