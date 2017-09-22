17:00, 22 Сентября 2017
Погода на субботу: ночью до -3, днем до +15
По теме
Загрузка...
В субботу, 23 сентября, в Карелии ожидается переменная облачность, ночью дождь.
По прогнозу Гидрометцентра, в районах республики ночью местами небольшой дождь; утром возможен туман. В ночные часы в воздухе и на почве возможны заморозки.
Ветер юго-восточный, южный умеренный.
Температура воздуха ночью +3, +8, местами до -1, -3 градусов по Цельсию. Днем +10, +15.
В Петрозаводске ночью небольшой дождь.
Температура ночью +4, +6, а днем +11, +13 градусов.
По теме
Выбор читателей
18.09.2017, 19:40
15.09.2017, 12:35
18.09.2017, 13:15
18.09.2017, 12:55
17.09.2017, 09:03
Аналитика
Сегодня 12:50
Обществоведение
Как чиновник - примерный семьянин и вроде бы хороший во всех отношениях человек - стал фигурантом громкого уголовного дела о взятках.
Сегодня 10:46
21.09.2017 13:52
18.09.2017 13:15
15.09.2017 12:35
Чтиво
21.09.2017 14:02
Без политики
Отличительная черта современного производства – владение новыми технологиями. А технологии реализуют люди. Как это происходит в сфере автосервиса, мы показываем через рубрику "Один день из жизни ПКФ "Слово".
19.09.2017 17:09
18.09.2017 15:47
13.09.2017 11:50
Медиа
10.09.2017 12:59
Опрос
Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?
Афиша
Сегодня в городе (4)
Комментарии