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07:05, 30 Июня 2017

Погода сегодня будет радовать жителей Карелии

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В пятницу, 30 июня, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем до +18.

По прогнозу Гидрометцентра, в районах республики, преимущественно на юге, возможен кратковременный дождь.

Ветер восточных направлений умеренный, на юге порывистый.

Температура днем +13, +18 градусов по Цельсию.

В Петрозаводске переменная облачность. Без осадков.

Температура +14 … +16.

 

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