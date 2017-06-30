Погода сегодня будет радовать жителей Карелии

"Новейшие технологии диагностики и лечения глаз теперь доступны в Карелии" – под таким названием на сайте правительства республики вышла новость об открытии в Петрозаводске современного Офтальмологического центра Карелии.

Известный журналист и блогер Наталья Ермолина - о погоде красочно и с оптимизмом.

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