07:05, 30 Июня 2017
Погода сегодня будет радовать жителей Карелии
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В пятницу, 30 июня, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем до +18.
По прогнозу Гидрометцентра, в районах республики, преимущественно на юге, возможен кратковременный дождь.
Ветер восточных направлений умеренный, на юге порывистый.
Температура днем +13, +18 градусов по Цельсию.
В Петрозаводске переменная облачность. Без осадков.
Температура +14 … +16.
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