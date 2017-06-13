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07:05, 13 Июня 2017

Погода существенно не изменится сегодня в Карелии


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Облачная с прояснениями погода ожидается во вторник, 13 июня, в Карелии.

По южным и центральным районам дожди, местами сильные, рассказали в Гидрометцентре республики.

Ветер днем местами с порывами до сильного.

Температура днем от +8 до +13 градусов, на юге местами до 17 градусов тепла.

В Петрозаводске также облачная погода. Утром и днем дождь.

Днем воздух прогреется до +13.

 

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