07:05, 13 Июня 2017
Погода существенно не изменится сегодня в Карелии
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Облачная с прояснениями погода ожидается во вторник, 13 июня, в Карелии.
По южным и центральным районам дожди, местами сильные, рассказали в Гидрометцентре республики.
Ветер днем местами с порывами до сильного.
Температура днем от +8 до +13 градусов, на юге местами до 17 градусов тепла.
В Петрозаводске также облачная погода. Утром и днем дождь.
Днем воздух прогреется до +13.
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