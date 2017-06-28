Погода в среду существенно не изменится, опять обещают дожди

В среду, 28 июня, в Карелии сохранится облачная с прояснениями погода, днем не выше +18.

По прогнозу Гидрометцентра, в большинстве районов республики пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер западный, северо-западный, на севере северо-западный, северный умеренный, днем возможны порывы до сильного.

Температура воздуха днем +13, +18, у водоемов местами +9, +13 градусов по Цельсию.

В Петрозаводске днем кратковременные дожди.

Температура воздуха днем +15, +17.