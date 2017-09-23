08:30, 23 Сентября 2017
Погода в субботу: днем +15
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В субботу, 23 сентября, в Карелии ожидается переменная облачность.
По прогнозу Гидрометцентра, в районах республики утром возможен туман.
Ветер юго-восточный, южный умеренный.
Температура воздуха днем +10, +15.
В Петрозаводске температура днем +11, +13 градусов.
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