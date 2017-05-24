Погоня со стрельбой произошла в Костомукше

Для остановки автомобиля, который создавал опасность для жизни и здоровья граждан, сотрудникам полиции Костомукши пришлось применить табельное оружие, сообщает МВД Карелии.

Экипаж ППС Костомукши в районе железнодорожного вокзала обратил внимание на автомобиль "Лада Гранта", который двигался из стороны в сторону, выезжая на полосу встречного движения.

Стражи порядка решили остановить машину. Включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, сотрудники полиции начали преследование машины. Требования об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться.

"Увеличивая скорость и маневрируя, препятствуя преследованию патрульной машины, водитель создавал реальную угрозу для жизни и здоровья водителей, двигавшихся как во встречном, так и в попутном направлении", - отмечается в сообщении.

Полицейские решили применить огнестрельное оружие для остановки транспортного средства. Сначала они три раза выстрелили в воздух, а потом в автомобиль нарушителя, попав в заднее колесо. Только тогда водитель остановился.

За рулем находился костомукшанин 1986 года рождения, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.