Пограничники ожидают наплыва российских туристов в связи с празднованием Дня России

Длинные выходные в России отразятся на увеличении пассажиропотока из России в Финляндию, заявляет Пограничная охрана Финляндии.

В выходные ожидается наплыв туристов из России в Финляндию в связи с празднованием Дня России 12 июня, сообщается на сайте телерадиокомпании Yle

Пограничники ожидают пика движения в пятницу 9 июня вечером и в субботу 10 июня. Возвращаться домой россияне будут, в основном, в понедельник 12 июня. В эти дни возможно возникновение очередей легковых машин на пограничных переходах.

Пограничная охрана Финляндии готова к активному движению через границу в предстоящие выходные. Россиянам следует рассмотреть возможность пересечения границы вне наиболее загруженных часов работы пропускных пунктов, заявляют в Пограничном отряде по региону Юго-Восточная Финляндия.

Также финские пограничники напоминают, что для быстрого пересечения границы стоит заранее подготовить все необходимые для поездки документы и иметь их с собой при прохождении пограничного контроля.

Путешественникам нужно помнить, что антирадары и радар-детекторы, так же как и многие средства личной самообороны строго запрещены в Финляндии.